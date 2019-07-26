2019-07-26T04:16:43+03:00
Происшествия

В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев

Двадцатилетний житель Тулуна прихватил украшения, телефоны и деньги
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяевВ Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лето. Жара. Многие в это время оставляют открытыми на ночь окна и балконы. Делать это особенно опасно, если живете на первом. Так, накануне в полицию обратилась 53-летняя иркутянка. В заявлении она объяснила, что пока она со своей семьей мирно спали, кто-то украл из их квартиры ценные вещи.

- Подозреваемого в краже задержали спустя два часа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 20-летний житель Тулуна, который уже был судим за подобное преступление , пробрался в жилье через открытый балкон.

На выходе парень прихватил с собой золотые украшения, два смартфона, 10 000 рублей. Реализовать "добытое" задержанный не успел. Все вернули владельцам. А "домушника" заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Кража".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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