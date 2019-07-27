От угона спас автомобили соседей житель Нижнеудинска

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-27T04:37:54+03:00

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Житель Нижнеудинска предотвратил угон двух соседских автомобилей. Он случайно увидел в окно, как, двое неизвестных разбили стекла «Жигулей», припаркованных во дворе, и проникли в салон. Неравнодушный мужчина сразу позвонил в полицию, и уже через несколько минут оперативники захлопнули на руках угонщиков наручники.

Ими оказались два парня в возрасте 19 лет. Выяснилось, что один из них ранее был судим за совершение аналогичного преступления. Теперь ему и его напарнику предстоит попасть на скамью подсудимых.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Одного из подозреваемых уже заключили под стражу. Сейчас устанавливается причастность задержанных к совершению других угонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU