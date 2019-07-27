2019-07-27T14:39:05+03:00
Происшествия

ДТП в Братске: 17-летний велосипедист попал под колеса Тойоты Камри

Парень решил переехать дорогу в неположенном месте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Братске: 17-летний велосипедист попал под колеса Тойоты КамриДТП в Братске: 17-летний велосипедист попал под колеса Тойоты КамриФото: Мария АНАНОВА
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Велосипедист попал под колеса автомобиля Тойота Камри в Братске. ДТП произошло днем, 26 июля, в районе Энергетик, в тот момент, когда 17-летний парень на велосипеде, решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. Проезжающий мимо водитель Тойоты, не успел затормозить и сбил его.

С различными травмами юного велосипедиста доставили в больницу, где врачи оказали ему первую помощь. Полицейские приводят грустную статистику. В этом месяце, это уже третий случай травмирования несовершеннолетних велосипедистов в городе Братске и Братском районе.

- При пересечении дороги, необходимо слезть с велосипеда и вести его за руль, соблюдая правила дорожного движения, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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