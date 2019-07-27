СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-27T15:27:03+03:00

Не понравилось, что плакал: в Бурятии отец избил и швырнул в стену 2-летнего сына Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Шокирующий случай родительской жестокости произошел в Улан-Удэ. 32-летний местный житель, который нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, в очередной раз придя домой пьяным, избил своего 2-летнего сына. Он нанес беззащитному ребенку несколько ударов ногами по груди и голове. И все из-за того, что ему не понравилось, что малыш плакал. После этих ударов, изверг поднял сына и швырнул его в стену.

Мать мальчика в этот момент была дома. Испугавшись, она убежала к соседям и позвонила в полицию.Оперативники приехали через несколько минут, задержали неуравновешенного мужчину, и вызвали ребенку скорую помощь. В тяжелом состоянии малыша доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где врачи диагностировали ему травмы головы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос о заключении подозреваемого мужчины под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU