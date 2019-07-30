СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-30T06:46:28+03:00

На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Накануне в полицию Прибайкальского района обратились туристы и рассказали, что у них украли ценные вещи. Рано утром злоумышленники проникли в гостевые дома на территории турбазы в селе Горячинск. Они украли мобильные телефоны, наручные часы и деньги, общей суммой на 182 тысячи рублей.

Проникнуть в дом было легко, ведь двери оставались не заперты. В короткие сроки задержали двое местных жителей 19 и 20 лет. Полицейские поймали воров в маршрутке, на которой они хотели уехать в Улан-Удэ, чтобы продать украденные вещи.

— Возбуждено уголовное дело, похищенное имущество возвращено владельцам, — cообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU