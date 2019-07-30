2019-07-30T06:46:28+03:00
Происшествия

На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей

Воры проникли в гостевые дома на турбазе
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей.На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Накануне в полицию Прибайкальского района обратились туристы и рассказали, что у них украли ценные вещи. Рано утром злоумышленники проникли в гостевые дома на территории турбазы в селе Горячинск. Они украли мобильные телефоны, наручные часы и деньги, общей суммой на 182 тысячи рублей.

Проникнуть в дом было легко, ведь двери оставались не заперты. В короткие сроки задержали двое местных жителей 19 и 20 лет. Полицейские поймали воров в маршрутке, на которой они хотели уехать в Улан-Удэ, чтобы продать украденные вещи.

— Возбуждено уголовное дело, похищенное имущество возвращено владельцам, — cообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бурятии фермер убил коллегу из-за табуна лошадей

В Бурятии фермер убил коллегу из-за табуна лошадей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внеочередной Х съезд ТПП Восточной Сибири состоится в Иркутске
Опекун похитил у сирот полмиллиона рублей в Иркутской области
Нижнюю Набережную подтопило в Иркутске
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» закрыта: вариант объезда из Красноярска в Иркутск
Потоп в Тулуне: уровень воды в реке Ия достиг 990 сантиметров
В Бурятии фермер убил коллегу из-за табуна лошадей
Подъем воды в реке Иркут: дополнительные дамбы устанавливают в Иркутске
Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света
Трансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях
Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход
Перекрыта дорога в Листвянку: из-за дождей ограничили проезд грузовиков и туристических автобусов
Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления
Уровень воды в Иркуте поднялся, топит Шелеховский район
Умер Виталий Зоркин, иркутский писатель и литературовед