2019-07-31T11:27:08+03:00
Происшествия

Турист из Свердловской области погиб во время сплава по реке в Саянах

Группу туристов из Екатеринбурга эвакуировали на вертолете на базу МЧС под Иркутском
Алла Какоурова
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Турист из Свердловской области погиб во время сплава по реке в Саянах.Турист из Свердловской области погиб во время сплава по реке в Саянах.Фото: ГУ МЧС по Бурятии
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Захотели экстрима и поплыли на катамаранах: 12 туристов из Свердловской области организовали сплав по реке Урик в Восточных Саянах. Однако завершить маршрут и дойти до финальной точки путешествия группе не удалось. 67-летнему мужчине внезапно стало плохо, вероятно, случился сердечный приступ. Он скоропостижно скончался, о чем товарищи по сплаву сообщили в МЧС, а также попросили помочь эвакуировать их. Сигнал SOS поступил в районе слияния рек Урик и Даялык 29 июля. Передав координаты, группа продолжила сплав. На следующий день, 30 июля, два спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) из Иркутска вылетели на поиски. Почему не раньше? Помешала погода – дождь и ветер не позволяли поднять вертолет в небо.

- Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав, - приводит слова начальника Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Виктор Доничев Гу МЧС России по Республике Бурятия. - Вертолет сел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом.

Дело в том, что прогноз погоды на ближайшие дни совсем неблагоприятный. Всех участников сплава - 11 человек – доставили в поселок Никола Иркутской области, где расположена база Байкальского поисково-спасательного отряда. Стоит отметить, что группа туристов зарегистрировалась в МЧС до начала сплава.

Группу из Екатеринбурга эвакуировали на базу МЧС в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Группу из Екатеринбурга эвакуировали на базу МЧС в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Бурятии

ИСТОЧНИК KP.RU

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