2019-07-31T13:39:00+03:00
Общество

В Киренске школьник нашел телефон на берегу реки и вернул его владельцу

Мальчик признался, что получать благодарность за честность очень приятно
Алла КАКОУРОВА
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В Киренске школьник нашел телефон на берегу реки и вернул его владельцуВ Киренске школьник нашел телефон на берегу реки и вернул его владельцуФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Школьник в Киренске возвращался домой с прогулки и рядом с паромной переправой на берегу реки Лена нашел телефон. Позвонил маме, рассказал о находке, и они вместе решили отнести мобильный в полицию, чтобы стражи порядка нашли владельца.

За такой хороший поступок полицейские вручили мальчику благодарственное письмо, ведь благодаря нему телефон вернули хозяину − 50-летнему мужчине.

— Благодарим за внимательность и честность, − отметил майор МО МВД России «Киренский» Александр Иванов. − Добрые дела не остаются незамеченными!

Сам мальчик признался, что получать благодарность за честность очень приятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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