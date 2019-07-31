В Киренске школьник нашел телефон на берегу реки и вернул его владельцу
Школьник в Киренске возвращался домой с прогулки и рядом с паромной переправой на берегу реки Лена нашел телефон. Позвонил маме, рассказал о находке, и они вместе решили отнести мобильный в полицию, чтобы стражи порядка нашли владельца.
За такой хороший поступок полицейские вручили мальчику благодарственное письмо, ведь благодаря нему телефон вернули хозяину − 50-летнему мужчине.
— Благодарим за внимательность и честность, − отметил майор МО МВД России «Киренский» Александр Иванов. − Добрые дела не остаются незамеченными!
Сам мальчик признался, что получать благодарность за честность очень приятно.
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ИСТОЧНИК KP.RU