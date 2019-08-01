2019-08-01T13:28:36+03:00
Происшествия

Пьяная ссора: 42-летний житель Черемхово поругался с подругой и зарубил ее топором

Тело убитой он скинул в подвал
Алла КАКОУРОВА
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Пьяная ссора: 42-летний житель Черемхово поругался с подругой и зарубил ее топоромПьяная ссора: 42-летний житель Черемхово поругался с подругой и зарубил ее топоромФото: Рустем АХУНОВ
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Тихим весенним вечером между 42-летним мужчиной и 39-летней женщиной в Черемхово произошла ссора «под градусом». Разъяренный пьяный сибиряк больше 25 раз ударил топором свою подругу. Но когда убийца протрезвел и понял, что произошло, и какие будут последствия – решил убрать следы.

- Чтобы скрыть убийство, обвиняемый постарался избавиться от следов преступления, а тело женщины спрятал в подполье дома, - рассказывает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расследование дела завершено, собрано достаточно доказательств. Мужчину обвиняют в убийстве. Скоро состоится суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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