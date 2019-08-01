Пьяная ссора: 42-летний житель Черемхово поругался с подругой и зарубил ее топором
Тихим весенним вечером между 42-летним мужчиной и 39-летней женщиной в Черемхово произошла ссора «под градусом». Разъяренный пьяный сибиряк больше 25 раз ударил топором свою подругу. Но когда убийца протрезвел и понял, что произошло, и какие будут последствия – решил убрать следы.
- Чтобы скрыть убийство, обвиняемый постарался избавиться от следов преступления, а тело женщины спрятал в подполье дома, - рассказывает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование дела завершено, собрано достаточно доказательств. Мужчину обвиняют в убийстве. Скоро состоится суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU