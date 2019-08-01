Пострадавшие от наводнения в Тулуне не спешат за сертификатами на новое жилье
Тысячи жителей Тулуна после масштабного наводнения остались без крыши над головой. Все они должны получить сертификаты на приобретение или строительство нового жилья. По данным на утро 1 августа в Иркутской области жилищные сертификаты получили 40 семей. Однако большинство обращаться в органы соцзащиты почему-то не спешит. Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, необходимые заявления написали лишь 10% от всех, кому положено новое жилье.
Чтобы подать заявление на получение сертификата на приобретение или строительство жилья, нужны паспорта и свидетельства о рождении детей, документы на утраченные дома. Сертификаты выдаются только в том случае, если у семьи нет других квартир большей площади.
С пакетом документов нужно обратиться в любое управление социальной защиты населения или в многофункциональный центр. В Тулуне такая помощь оказывается еще и специалистами, которые на период ЧС работают в здании средней школы №1.
В эти субботу и воскресенье, 3-4 августа, в Тулуне все пункты, которые занимаются приемом заявлений, будут работать с 9 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU