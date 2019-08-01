2019-08-01T14:07:40+03:00
Общество

Пострадавшие от наводнения в Тулуне не спешат за сертификатами на новое жилье

Пока соответствующие заявления написали только десять процентов граждан
Дарья АМУРСКАЯ
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Пострадавшие от наводнения в Тулуне не спешат за сертификатами на новое жилье. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Пострадавшие от наводнения в Тулуне не спешат за сертификатами на новое жилье. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Тысячи жителей Тулуна после масштабного наводнения остались без крыши над головой. Все они должны получить сертификаты на приобретение или строительство нового жилья. По данным на утро 1 августа в Иркутской области жилищные сертификаты получили 40 семей. Однако большинство обращаться в органы соцзащиты почему-то не спешит. Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, необходимые заявления написали лишь 10% от всех, кому положено новое жилье.

Чтобы подать заявление на получение сертификата на приобретение или строительство жилья, нужны паспорта и свидетельства о рождении детей, документы на утраченные дома. Сертификаты выдаются только в том случае, если у семьи нет других квартир большей площади.

С пакетом документов нужно обратиться в любое управление социальной защиты населения или в многофункциональный центр. В Тулуне такая помощь оказывается еще и специалистами, которые на период ЧС работают в здании средней школы №1.

В эти субботу и воскресенье, 3-4 августа, в Тулуне все пункты, которые занимаются приемом заявлений, будут работать с 9 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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