СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-02T07:49:58+03:00

От жителей Иркутской области начинают принимать заявления на компенсации за погибший при наводнении урожай. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Указ о предоставлении выплат из регионального бюджета владельцам личных подсобных и садоводам подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко

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Документы на предоставление компенсаций за погибший во время наводнения урожай, выращиваемый для личных нужд, начали принимать в министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

Напомним, что 4 июля 2019 года глава региона Сергей Левченко подписал указ о предоставлении выплат из регионального бюджета пострадавшим от паводка владельцам личных подсобных хозяйств и садоводам.

Компенсации предусмотрены в связи с гибелью посевов, сельскохозяйственных животных, птиц и пчел, утратой сооружений для содержания коров, коз и т.д. Также пострадавшим предоставляется единовременная материальная помощь в размере 20 тыс. рублей.

– В районах сформированы территориальные комиссии, которые приступили к обследованию подворий и дачных участков. Для оказания помощи в оформлении документов в пострадавшие территории выехали специалисты, – сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

ИСТОЧНИК KP.RU