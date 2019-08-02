От жителей Иркутской области начинают принимать заявления на компенсации за погибший при наводнении урожай
Документы на предоставление компенсаций за погибший во время наводнения урожай, выращиваемый для личных нужд, начали принимать в министерстве сельского хозяйства Иркутской области.
Напомним, что 4 июля 2019 года глава региона Сергей Левченко подписал указ о предоставлении выплат из регионального бюджета пострадавшим от паводка владельцам личных подсобных хозяйств и садоводам.
Компенсации предусмотрены в связи с гибелью посевов, сельскохозяйственных животных, птиц и пчел, утратой сооружений для содержания коров, коз и т.д. Также пострадавшим предоставляется единовременная материальная помощь в размере 20 тыс. рублей.
– В районах сформированы территориальные комиссии, которые приступили к обследованию подворий и дачных участков. Для оказания помощи в оформлении документов в пострадавшие территории выехали специалисты, – сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
ИСТОЧНИК KP.RU