Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: задержан директор фирмы, которой принадлежал автобус, столкнувшийся с КИА
Иркутские следователи задержали директора фирмы, которой принадлежал автобус №99, водитель которого 1 августа устроил смертельное ДТП на плотине ГЭС. Напомним, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с КИА, за рулем которой была 31-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне автобуса погибла 26-летняя пассажирка, еще 9 человек пострадали, так же как и сам водитель маршрутки
- Директор фирмы был задержан в ночь на 2 августа, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также следователи изъяли из офиса фирмы документацию по организации пассажирских перевозок, в том числе, документы по предрейсовым техническим осмотрам того самого автобуса, и медицинскому освидетельствованию водителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при осуществлении перевозки пассажиров маршрутным автобусом, повлекших гибель пассажира».
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ИСТОЧНИК KP.RU