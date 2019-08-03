В Иркутске негосударственный пенсионный фонд незаконно переводил себе деньги

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-03T05:42:34+03:00

Возбуждено пять уголовных дел по подделке документов

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Пенсии нескольких иркутян незаконно "утекали" в один из негосударственных пенсионных фондов. Это выяснилось во время проверки, которую провела прокуратура Ленинского района Иркутска. Каким образом переводились пенсии, пока выясняется. Скоро эти деньги вернутся к их владельцам.

- Полиция уже возбудила пять уголовных дел по статье "подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования", - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Пока не установлено, кто именно замешан в этой истории с махинациями. Подробности станут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU