72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске
- Вот еще одна печальная новость, пожилую женщину сбили на пешеходном переходе, насмерть сразу же, - рассказывали в соцсетях очевидцы ДТП вечером 2 августа. Судя по кадрам с места аварии, выложенным в интернет, все случилось на улице Декабрьских Событий в Иркутске. От жуткого удара 72-летняя бабушка пролетела пару метров от "зебры"... Неподалеку стоит автомобиль марки Volvo - тот, что сбил старушку.
- Сотрудники полиции проводят проверку, по предварительной информации водитель был трезвым, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Как именно произошла смертельная авария, выяснят сотрудники ГИБДД.
72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске.Видео: "ДТП 38RUS Иркутск".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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