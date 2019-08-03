2019-08-03T06:46:29+03:00
Происшествия

72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске

По предварительной информации, водитель Volvo был трезвый [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".
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- Вот еще одна печальная новость, пожилую женщину сбили на пешеходном переходе, насмерть сразу же, - рассказывали в соцсетях очевидцы ДТП вечером 2 августа. Судя по кадрам с места аварии, выложенным в интернет, все случилось на улице Декабрьских Событий в Иркутске. От жуткого удара 72-летняя бабушка пролетела пару метров от "зебры"... Неподалеку стоит автомобиль марки Volvo - тот, что сбил старушку.

- Сотрудники полиции проводят проверку, по предварительной информации водитель был трезвым, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Как именно произошла смертельная авария, выяснят сотрудники ГИБДД.

72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске.Видео: "ДТП 38RUS Иркутск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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