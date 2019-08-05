Взгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августа
Телескопы в Иркутске 11 августа установят на пяти площадках. Все желающие смогут посмотреть на спутник Земли: наблюдения за космическим объектом будут бесплатные.
- Мероприятие приурочено к 50-летию высадки человека на Луну, - отмечают в Иркутском планетарии. - Оно должно было пройти 12 июля, однако, решили перенести их на август из-за неподходящих погодных условий. Приходите 11 числа с 21.30 до 23.00.
Также в этот вечер иркутяне смогут поиграть в квест «Ориентирование на Луне». Участвовать могут команды от 3 до 5 человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Иркутского планетария до 10 числа.
КОНКРЕТНО
Где установят телескопы:
- у памятника Александру III;
- у памятника Гагарину на набережной;
- возле солнечных часов на улице Ленина рядом со стадионом «Труд»;
- рядом с детской железной дорогой на острове Юность;
- у Иркутского планетария в 130-м квартале.
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ИСТОЧНИК KP.RU