2019-08-05T04:33:52+03:00
Общество

Взгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августа

Также желающие могут принять участие в квесте «Ориентирование на Луне»
Мария КНЯЗЕВА
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Взгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августаВзгляни на спутник Земли: бесплатные наблюдения Луны в телескоп ждут иркутян 11 августаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Телескопы в Иркутске 11 августа установят на пяти площадках. Все желающие смогут посмотреть на спутник Земли: наблюдения за космическим объектом будут бесплатные.

- Мероприятие приурочено к 50-летию высадки человека на Луну, - отмечают в Иркутском планетарии. - Оно должно было пройти 12 июля, однако, решили перенести их на август из-за неподходящих погодных условий. Приходите 11 числа с 21.30 до 23.00.

Также в этот вечер иркутяне смогут поиграть в квест «Ориентирование на Луне». Участвовать могут команды от 3 до 5 человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Иркутского планетария до 10 числа.

КОНКРЕТНО

Где установят телескопы:

- у памятника Александру III;

- у памятника Гагарину на набережной;

- возле солнечных часов на улице Ленина рядом со стадионом «Труд»;

- рядом с детской железной дорогой на острове Юность;

- у Иркутского планетария в 130-м квартале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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