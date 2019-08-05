Собранные в Иркутске использованные зубные щетки увезут на переработку в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-05T04:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Накопили свой пакет с пакетами? Приносите их во Дворец спорта «Труд» 17 августа с 11.00 до 18.00. Там у вас примут «сумочки» на переработку.

- Принимать будем фасовочные пакеты, упаковочную пупырчатую и оберточную пленку, чистую пищевую пленку, цветные пакеты из магазинов, молочные пакеты и упаковки их-под хлеба, круп и макарон, - сообщают организаторы. - Кроме этого, принести можно батарейки, пластиковые карты и пластиковые зубные щетки. Последние увезем на переработку в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что пакеты должны быть чистыми и отсортированными по типам. Кстати, «биоразлагаемые» и «эко» пакеты у вас не примут, как и фольгированные упаковки и пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космос и Тайга: как жители Иркутской области называют детей. А еще среди необычных имен - Ратибор, Миламира, Яромир. Как еще придумали назвать ребятишек родители в Приангарье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU