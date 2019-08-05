2019-08-05T04:59:29+03:00
Общество

Собранные в Иркутске использованные зубные щетки увезут на переработку в Санкт-Петербург

Очередная акция «Сдай пакет» пройдет в столице Приангарья 17 августа
Мария КНЯЗЕВА
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Очередная акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске 17 августа. Фото организаторов акцииОчередная акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске 17 августа. Фото организаторов акции
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Накопили свой пакет с пакетами? Приносите их во Дворец спорта «Труд» 17 августа с 11.00 до 18.00. Там у вас примут «сумочки» на переработку.

- Принимать будем фасовочные пакеты, упаковочную пупырчатую и оберточную пленку, чистую пищевую пленку, цветные пакеты из магазинов, молочные пакеты и упаковки их-под хлеба, круп и макарон, - сообщают организаторы. - Кроме этого, принести можно батарейки, пластиковые карты и пластиковые зубные щетки. Последние увезем на переработку в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что пакеты должны быть чистыми и отсортированными по типам. Кстати, «биоразлагаемые» и «эко» пакеты у вас не примут, как и фольгированные упаковки и пакеты с маркировками 7, C/LDPE C/PP.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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