2019-08-07T09:47:36+03:00
Общество

Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона

Если "хлебануть" там водички, можно заболеть расстройством желудка
Алла КАКОУРОВА.
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Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона.Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона.Фото: Яна ЛИСИНА
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В период летнего сезона актуальной проблемой остается организация мест массового отдыха на территории Иркутской области, в том числе мест традиционного отдыха, используемых населением для купания.

- Вода, взятая на исследование, не соответствовала требованиям, в том числе по микробиологическим показателям, в Куркутском заливе и заливе Мухор на Малом море, а также в Сарайском заливе неподалеку от Хужира, на Ольхоне, - сообщает ИА "Байкал 24" со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Эти места отдыха чрезвычайно популярны у туристов. Заливы теплые, вода там исключительно быстро прогревается, пляжи удобные, рядом - много баз отдыха, предлагающих комфортное размещение, но можно и поставить палатку. Однако купание в заливах сейчас небезопасно, может привести к развитию инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор по Иркутской области рекомендует быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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