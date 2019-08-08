2019-08-08T09:46:38+03:00
Общество

Памятник Георгию Жукову установили на Халхин-Голе

Монумент -точная копия четырехметровой скульптуры в микрорайоне Солнечный Иркутска, поставлен по инициативе Иркутской области
Алла КАКОУРОВА
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Памятник Георгию Жукову установили на Халхин-Голе. Фото: администрация Иркутской области.Памятник Георгию Жукову установили на Халхин-Голе. Фото: администрация Иркутской области.
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80 лет победе на Халхин -Голе. Несколько месяцев, с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол шли бои на границе Монголии и Манчжоу -Го. За несколько лет до этого, в начале тридцатых, Манчжурия была оккупирована Японией. Эту территорию планировалось использовать для нападения на Монголию, Китай и СССР. Военные действия завершились полным разгромом японцев. В сентябре эту дату торжественно отметят, на Халхин-Гол приедет президент России Владимир Путин. К годовщине победы в Монголии закончили установку четырехметровой скульптуры маршала Георгия Жукова из бронзы. Памятник размещен в районном центре Халхин-Гол, неподалеку от которого и шли бои в 1939.

Президент Монголии Х.Баттулга и губернатор Иркутской области в июне 2018 года договорились об установке памятника во время встречи на мероприятии «Российско-Монгольская инициатива». Скульптор Александр Миронов, автор монумента маршалу Жукову, который установлен в м-оне Солнечный Иркутска, сделал его копию для монгольского городка. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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