СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-08T07:18:34+03:00

Катер сгорел в районе лодочной станции в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ЧП на лодочной станции «Альбатрос» в Усть-Илимске произошло утром, 8 августа. В десяти метрах от берега загорелся катер «Вигор», на борту которого находилось два человека. Им удалось покинуть горящее судно и добраться до причала. Катер же выгорев, затонул. Врачи, осмотрев пострадавших, приняли решение отправить их в больницу.

Спасателям, прибывшим на место уже удалось выяснить предварительную причину пожара. Скорее всего, катер загорелся из-за неисправного оборудования, которое находилось на судне. Все подробности выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU