Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске
Полицейские и следователи Иркутска задержали насильника 13-летней девочки, который 4 августа надругался над школьницей в лесу, недалеко от поселка Западный в Иркутском районе. Сразу после этого его ориентировку разослали всем экипажам города.
- Им оказался 32-летний житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ранее он уже был судим за имущественные преступления и преступления против здоровья населения. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Сейчас выясняются все подробности преступления и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обманом посадил в машину и задушил: для таксиста-убийцы 9-летней девочки из Братска запросили 23 года тюрьмы
Убийце Алины Шакировой вскоре вынесут приговор (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU