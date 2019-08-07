Задержан насильник 13-летней девочки в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-07T13:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские и следователи Иркутска задержали насильника 13-летней девочки, который 4 августа надругался над школьницей в лесу, недалеко от поселка Западный в Иркутском районе. Сразу после этого его ориентировку разослали всем экипажам города.

- Им оказался 32-летний житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ранее он уже был судим за имущественные преступления и преступления против здоровья населения. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Сейчас выясняются все подробности преступления и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманом посадил в машину и задушил: для таксиста-убийцы 9-летней девочки из Братска запросили 23 года тюрьмы

Убийце Алины Шакировой вскоре вынесут приговор (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU