2019-08-08T14:40:32+03:00
Происшествия

Аферисты похитили больше 200 тысяч рублей у иркутянок

Им позвонил лжесотрудник банка и сказал, что деньги в опасности
Алла КАКОУРОВА
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Аферисты похитили больше 200 тысяч у иркутянок.Аферисты похитили больше 200 тысяч у иркутянок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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8 августа 2019 года две иркутянки одновременно лишились своих сбережений. Аферисты обманули женщин и украли у них больше 200 тысяч рублей. Сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Первая пострадавшая – 58-летняя жительница Свердловского округа. Аферист позвонил ей под видом сотрудника службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытались снять с ее карты деньги. Чтобы отменить эту операцию ей нужно всего лишь сообщить свои полные личные данные. Следующий шаг – снять все деньги и положить на якобы защищенный от мошенников счет. После всех операций женщина потеряла 100 тысяч рублей. Но подвоха она не почувствовала. Аферист убедил переслать еще 30 тысяч рублей, но уже с другой карты. После этого лжесотрудник оказался «вне зоны доступа».

Вторая жертва - из деревни Куда под Иркутском. 40-летней женщине также позвонил "сотрудник банка", сообщил о хищении денег и чтобы все отменить попросил секретный код на оборотной стороне банковской карты. Пострадавшая сообщила все, что требовал мошенник и далее последовали уведомления о списании и минус 100 тысяч рублей с личного счета.

Полиция ищет мошенников. Аферистов ждет уголовная ответственность за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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