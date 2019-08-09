Обчистил палатку: 19-летний житель Братского района ограбил туристов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-09T14:38:08+03:00

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Отдых на побережье Тангуйского залива для жителя Братска было омрачено ограблением. Мужчина приехал на берег с семьей, чтобы провести выходные на природе. Проснувшись утром, отдыхающие обнаружили, что из палатки на берегу исчезли некоторые из привезенных вещей на общую сумму 10 тысяч рублей. Неизвестные украли продукты, бинокль и другую походную утварь.

Выйти на след преступника полицейским удалось по горячим следам. Им оказался 19-летний житель села Тангуй. В его доме сыщики нашли все украденные вещи. Как выяснилось, с февраля этого года он уже отбывает условный срок за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU