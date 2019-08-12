Купание запрещено: Роспотребнадзор проверил водоемы в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-12T07:52:01+03:00

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В этом году ни один водоем не получил «добро» от Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на купания. Но лето в Сибири короткое, и жители Иркутской области все равно при первой возможности идут на пляж. Поэтому в течение всего купального сезона микробиологи проводят исследования на безопасность мест водного отдыха. Берут пробы воды и делают анализы, чтобы проверить соответствие гигиенических нормативов и микробиологических показателей.

В этот раз проверили несколько водоемов. Результат, увы, по-прежнему неутешителен. Нельзя купаться на реке Ангара, в нижней части плотины. Так же под запретом купание в озере села Смоленщина в Иркутском районе. Не признано чистым и Иркутское водохранилище в поселке Ново-Грудинино. Отдых на этих водоемах может стать фактором риска развития инфекционных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU