2019-08-12T12:18:01+03:00
Общество

Хотел спасти друга от тюрьмы: ангарчанин пойдет под суд за дачу ложных показаний

Теперь мужчина сам оказался под следствием
Алла КАКОУРОВА
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Хотел спасти друга от тюрьмы: ангарчанин пойдет под суд за дачу ложных показаний.Хотел спасти друга от тюрьмы: ангарчанин пойдет под суд за дачу ложных показаний.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следственный отдел по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении ангарчанина за заведомо ложные показания. Сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на СУ СК по Иркутской области.

В марте прошлого года следственный отдел Ангарска завел уголовное дело на жителя Ангарска за нарушение правил дорожного движения. Причем ранее он уже подвергался административному наказанию. Так вот его друг решил ему помочь. И, как свидетель, дал показания, которые не соответствовали фактическим событиям.

Его друга это не спасло от тюрьмы.Виновный осужден за нарушение правил дорожного движения. Суд также признал показания свидетеля недостоверными.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы мужчина понес наказание за свое вранье. Теперь его ждет выплата штрафа или 2 года исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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