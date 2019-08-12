2019-08-12T17:22:14+03:00
Происшествия

Россельхознадзор: в Ангарске сожгли 6 килограммов запрещенной макадамии

Самый дорогой орех в мире, очевидно, привезли в нашу страну из Австралии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Россельхознадзор: в Ангарске сожгли 6 килограммов запрещенной макадамии. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.Россельхознадзор: в Ангарске сожгли 6 килограммов запрещенной макадамии. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
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Самый дорогой в мире орех - макадамию - изъяли и сожгли в Ангарске сотрудники Россельхознадзора. Целых шесть килограммов! Жаль, конечно, экзотический орех, но что поделать. Требования таковы, что в нашу страну нельзя ввозить продукты из нескольких государств, в том числе из Австралии. А именно эта страна и была указана на ценнике макадамии на одном из рынков Ангарска, как место происхождения. Владелец орешков попытался оправдаться.

- Он пояснил, что страну указал самостоятельно, что называется «наугад», документов на орех у него нет, откуда они доставлены, не знает, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. - В итоге весь товар изъяли, а потом сожгли в котельной. Смотреть на это он отказался.

Неудивительно, деньги-то за экзотику делец мог выручить немалые. Почему макадамия дорого стоит? Самое главное - этот орех трудно вырастить. Дерево приносит плоды не раньше, чем на восьмой год. А еще они очень вкусно пахнут - шоколадом, - и содержат витамины да минералы. Вдобавок ко всему макадамия помогает похудеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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