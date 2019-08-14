"Красиво мстить не запретишь": в соцсетях выдвигают версии, зачем любовница обклеила машину кавалера прокладками

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-14T07:15:29+03:00

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Утром в группе ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ появились фото машины, густо облепленной дамскими прокладками. "Это на ул. Пушкина": уточнили авторы снимка. И понеслось. Обсуждение изощренной женской мести захватило всех. А как тут останешься в стороне? "Главный вопрос - зачем?", - пишут участники группы. И тут же предлагают варианты, в общем, вполне житейские.

- Намек мужику видать, что прокладки ей больше не пригодятся ближайшие 9 месяцев,- один из пользователей предположил вероятный переход девушки из категории просто любовниц в категорию любовниц, брошенных после беременности. Вероятно, но прямолинейно.

-Может, просто изменил и бросил? - предполагают другие.

-А стоит ли так заморачиваться?, - сомневаются третьи.

-Это еще "лайтовая" месть, -оценивают другие. -Лучше так, чем гвоздем царапать.

-Стоит посмотреть в его глаза, когда Он это увидит...

Ну, вы уже поняли, что последние идеи принадлежат барышням. Мужчины - люди практичные. Они сразу ушли в экономику и последствия, эмоции их занимают куда меньше.

-Наверное, на клей присобачила. А если дождь пойдет и это все намокнет? Как он отдирать будет? Сколько же это стоило, наверное, дороже, чем сама машина? Кто-то подошел к делу с душой, потратил годовой запас личной гигиены... Вот денег не жалко?

Дамы про деньги - ни слова. Потому что месть важнее денег - да. Ну и так. Не так уж и дорого, наверное...

ИСТОЧНИК KP.RU