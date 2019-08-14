ДТП в Иркутской области: 17-летняя автомойщица села за руль чужой машины и врезалась в столб
В поселке Магистральный, что в Казачинско-Ленском районе, накануне утром случилась авария. Устроила ее 17-летняя девушка, которая работает в автомойке. Посмотрела на машины клиентов и не удержалась от соблазна... Села за руль внедорожника «Митсубиси Паджеро» и помчалась кататься!
Водительских прав, разумеется, у нее не было, так что далеко она не уехала. Разогналась и не справилась с управлением. Автомобиль слетел с дороги, а потом врезался в столб. Девушка получила травмы - ей понадобилась помощь врачей.
- Полицейские выясняют обстоятельства аварии, оценивают действия нарушительницы, в том числе в рамках уголовного законодательства, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские просят взрослых быть внимательнее, не позволять подросткам садиться за руль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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