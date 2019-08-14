СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-14T10:32:19+03:00

После аварии в кому: мотоциклист в Бурятии не справился с управлением. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Водитель не имел ни прав на мотоцикл, ни шлема

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Вчера, 13 августа, на дороге из Улан-Удэ в райцентр мотоциклист не справился с управлением, попал в аварию, получил тяжелую травму головы и впал в кому, сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на МВД Бурятии. Вот подробности этого происшествия.

Около восьми часов утра 48-летний мотоциклист ехал по дороге от села Усть-Брянь к трассе Улан-Удэ - Заиграево – Кижинга на мотоцикле «Рэйсер». Но справиться с управлением не получилось, в результате заноса он опрокинулся.

Как выяснилось позже, мужчина сел за руль без водительских прав, кроме того, специального мотоциклетного шлема на нем также не было. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил тяжелую травму головы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы.

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ИСТОЧНИК KP.RU