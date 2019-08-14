2019-08-14T16:58:49+03:00
Происшествия

Объявили вознаграждение: полиция просит иркутян помочь найти уличного грабителя

Преступник нападал на прохожих в микрорайоне Солнечный
Любовь АРБАТСКАЯ
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Объявили вознаграждение: полиция просит иркутян помочь найти уличного грабителяОбъявили вознаграждение: полиция просит иркутян помочь найти уличного грабителяФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские в Иркутске просят горожан помочь найти грабителя. Мужчина несколько раз нападал на прохожих в Октябрьском районе, в микрорайоне Солнечный. Его лицо попало на записи камер видеонаблюдения, но пока неизвестно, кто это и где найти преступника. Стражи порядка делают все, чтобы поскорее его задержать, расследуются уголовные дела по статье "Грабеж". У иркутян тоже есть шанс подключиться - тем, кто сам сообщит важные сведения о преступнике в полицию, обещают денежное вознаграждение.

- Приметы разыскиваемого: на вид около 30-35 лет, рост около 165-170 сантиметров, худощавый, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Был одет в черную робу, кофту с горизонтальными полосами, белую футболку, серые штаны и ботинки, а еще на нем была черная кепка.

Так что всех, кто узнал этого мужчину, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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