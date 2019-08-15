Переходила через пути: в Шелехове электричка сбила пожилую женщину
71-летняя жительница Шелехова переходила железнодорожные пути в районе станции Турбаза. В это время двигалась электричка по маршруту «Черемхово - Большой луг». Машинист заметил женщину и, согласно инструкции, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.
Но это не помогло избежать трагедии, и женщина попала под колеса электропоезда.
- Женщина осталась жива, но получила множественные травмы – закрытый перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и другие тяжелые повреждения, - сообщили в Восточно-Сибирском СУ СК на транспорте. - Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.
Проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU