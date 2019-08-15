2019-08-15T10:50:39+03:00
Происшествия

Преподавателю-гинекологу из Тулуна, который изнасиловал студентку, отказались смягчать приговор

В марте ему дали срок - 5 лет за решеткой
Любовь АРБАТСКАЯ
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Преподавателю-гинекологу из Тулуна, который изнасиловал студентку, отказались смягчать приговорПреподавателю-гинекологу из Тулуна, который изнасиловал студентку, отказались смягчать приговорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Скандал в больнице Тулуна весной 2018 года обсуждали всем городом. 20-летняя девушка написала заявление в полицию на врача-гинеколога, преподавателя колледжа. Она сказала, что 37-летний мужчина надругался над ней, когда она пришла пересдавать экзамен. Сам гинеколог интим с девушкой не отрицал, но сказал, что та была совсем не против близости.

Дело расследовали целый год. Итак, что выяснили? Девушка с малых лет грезила о работе в больнице, хотела стать врачом, как ее мама и сестра. Но учеба в медицинском колледже не задалась - на сессии она провалила экзамен. Пришлось идти на пересдачу, но уже не в учебное заведение, а в больницу, где в этот день дежурил преподаватель. В его кабинет она зашла под вечер, когда в больнице уже почти никого не осталось.

- Сходи за коньяком, - отправил ее гинеколог.

Студентка не отказалась посидеть с преподавателем в неформальной обстановке. Может, думала, что так получится быстрее сдать экзамен. Но мужчина стал к ней грубо приставать, а потом изнасиловал. Эксперты позже подтвердили, что все это происходило в довольно извращенной форме.

- Зачет сдала, иди, - сказал медик, отпустив студентку. Кстати, до этого она была девственницей.

Девушка обратилась и в полицию, и к врачам. На ее теле зафиксировали синяки. Пока в этой истории разбирались следователи, гинеколог поменял место работы - перебрался в Саянск, устроился там в больницу. Были даже попытки подкупить девушку, но безуспешные. От наказания он не ушел, несмотря на то, что у него двое детей, никогда не было проблем с законом, и отзывались о нем только положительно.

В марте суд приговорил его к пяти годам в колонии общего режима. Но врач-гинеколог был не согласен, он подал апелляцию. Однако, как сообщается на сайте Иркутского областного суда, приговор оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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