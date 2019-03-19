Преподаватель-гинеколог из Тулуна изнасиловал студентку на пересдаче зачета

В марте 2018 года громкий скандал в больнице Тулуна обсуждал весь город. Тогда в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что над ней надругался… один из лучших врачей-гинекологов, преподаватель местного медколледжа 37-летний Денис Тимофеев. Сам медик в ответ на обвинения подтвердил половую связь со студенткой.

- Все было по взаимному согласию! – правда, заявил он.

Ясно, что дело темное. Следствие длилось год. Полную картину того, что произошло в кабинете врача, удалось восстановить и «Комсомольской правде» в Иркутске.

Екатерина Баранова с детства мечтала быть медиком. Перед глазами у нее был пример – мама и сестра трудились в больнице. Катя поступила в медколледж. И все было хорошо. Но вот экзамен в зимней сессии она завалила. На пересдачу пришла к преподавателю прямо в его кабинет. Он заступил на дежурство, поэтому и назначил студентам встречу в больнице. Вечер, экстренных пациентов – нет, Катя – последняя в очереди одногруппников на пересдачу.

- Готова? – спросил он ее с порога. Девушка ответила, что нет. Тогда преподаватель, который, как оказалось, был подшофе, отправил ее в магазин за двумя бутылками коньяка.

А дальше как в самом пошлом фильме. Врач предложил студентке составить ему компанию. Катя согласилась. Видимо, рассчитывая, что таким образом задобрит строгого учителя и получит заветную подпись в зачетку. Но вместо этого Тимофеев стал к ней приставать. А затем и вовсе грубо схватил и изнасиловал. В подробности вдаваться не будем, но позже экспертиза показала, что сделал он это в извращенной форме. А на прощание бросил: «Мол, зачет сдала, можешь идти».

- Выяснилось, что перед изнасилованием, девушка была девственницей, - говорит руководитель следственного отдела Тулуна Николай Никитин.

Катя молчать не стала, написала заявление в полицию. Спустя пару дней в больницу нагрянули следователи. Правда, заключать под стражу Тимофеева не стали. Ведь девушка могла и оговорить преподавателя. Пока проводились допросы и экспертизы, врач переехал в Саянск и устроился на работу в местную больницу. Говорят, он всячески пытался «замять» дело.

- Нам сообщали, что семье пострадавшей предлагали около полумиллиона рублей, - говорит Николай Никитин. - Сделать это он попытался через своего знакомого - местного депутата. Мы сразу вызвали этого человека и предупредили об ответственности за давление на потерпевшую. Больше таких ситуаций не возникало.

Доказать вину Дениса Тимофеева удалось и благодаря судебно-медицинской экспертизе. Девушка после случившегося обратилась к медикам. Они зафиксировали синяки на ее теле. От тюрьмы врача-педагога не спасли ни многочисленные положительные характеристики с мест работы, ни первая в жизни судимость, ни даже наличие двух детей. На днях суд признал его виновным по двум статьям и отправил на 5 лет в колонию общего режима. Мужчина собирается обжаловать приговор.

Имена и фамилии героев публикации изменены.

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