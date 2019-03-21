2019-03-21T09:27:00+03:00
Происшествия

В Бурятии двое изнасиловали 13-летнюю девочку, сняли это на видео и выложили в интернет

На днях суд вынес им окончательный приговор
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Бурятии двое изнасиловали 13-летнюю девочку, сняли это на видео и выложили в интернетВ Бурятии двое изнасиловали 13-летнюю девочку, сняли это на видео и выложили в интернетФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Бурятии следователям удалось доказать вину двух местных жителей 22 и 26 лет, которые в феврале 2018 года изнасиловали 13-летнюю девочку. Оказалось, один из парней хорошо знал жертву и даже дважды вступал с ней в добровольную половую связь. При этом то, что ей на тот момент не исполнилось и 14 лет, его нисколько не смущало.

Ну а в ночь с 9 на 10 февраля друзья решили позвать девочку на свою вечеринку. После застолья на квартире, оба парня, опьянев, набросились на нее, избили и изнасиловали. При этом все действие изверги снимали на камеру смартфона. А затем, через соцсети отправили ролик своей знакомой. Еще спустя некоторое время запись оказалась в интернете.

Неизвестно, удалось бы задержать насильников по горячим следам, если бы этот видеоролик не увидела одна из знакомых пострадавшей девочки. Она показала его своей матери, а та, не оставшись равнодушной, обратилась в полицию. Вскоре на руках преступников захлопнулись наручники.

Следствие длилось год, и наконец, суд признал их виновными сразу по нескольким статьям, среди которых: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов», и «Половое сношение с лицом в возрасте от 12 до 14 лет». На днях судья вынес окончательный приговор.

- Один из сообщников проведет в колонии строгого режима 14 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Второй отправится туда же на 14,5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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