Перед изнасилованием, участковый из Иркутска гулял с жертвой в кабаке

Не успел затихнуть громкий скандал в Уфе, где два начальника РОВД и один начальник миграционного отдела изнасиловали 23-летнюю дознавательницу прямо на рабочем месте, как подобное произошло и в Иркутске. И все тот же сценарий: гулянка, пьяная компания в отделении полиции, избиение и, в конце концов, изнасилование. Жертвой повторения башкирской истории, как уже окрестили случай, который произошел в ночь на 16 декабря в иркутском опорном пункте №8, стала 44-летняя женщина. Сибирячка подала заявление в МВД и подробно рассказала, как 26-летний участковый – младший лейтенант Михаил Потапов (имя и фамилия изменены в интересах следствия - прим. ред.) и двое его друзей издевались над ней. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось восстановить примерную картину событий той ночи.

За этими окнами произошло изнасилование.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Субботним вечером, Михаил, у которого выдался выходной, встретился с друзьями (не полицейскими) в одном из ночных клубов Иркутска. Выпили изрядно, потянуло на приключения. Как познакомились с 44-летней женщиной, ставшей впоследствии потерпевшей, пока неизвестно. Скорее всего, там же, в клубе. Компания решила продолжить вечерок в другом, скажем так, более интимном месте. Куда отвезти новую приятельницу для «продолжения банкета»? Ну, не домой же, в самом деле. Там Михаила ждала молодая жена, поэтому полицейский, недолго думая, предложил проехать …к нему в участок. Удобно, в самом деле! Никого из коллег ночью на работе не бывает, а ключ от двери, всегда с собой. Более того, само помещение находится на нулевом этаже дома в очень тихом дворе. Поэтому того, как пьяная компания выгружалась из такси, никто из местных жителей, с которыми удалось поговорить корреспондентам «Комсомолки», не видел. Скорее всего, соседи в это время уже спали. Вряд ли могли заметить, что происходит в небольшом кабинете, через окно, и случайные прохожие. Именно там младший лейтенант и два его товарища, набросились на женщину, избили ее и изнасиловали.

Вход в опорный пункт.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный вопрос, которым сейчас задаются коллеги и друзья Михаила: «Зачем»?.

В самом деле, зачем? Дома жена, да и доступных женщин легкого поведения, раз уж на то пошло, прямо скажем, в городе хватает. Старый армейский приятель весьма удивился этой новости.

- До сих пор не верится, - рассказывает «Комсомолке» один из сослуживцев Михаила. – Он спокойный, классный парень. Получил экономическое образование, отслужил в армии, поработал консультантом в банке, а затем устроилсяв полицию. Правда, про сегодняшнюю жизнь ничего не знаю, мы давно не общались.

Вот правда, один из участковых, который работал с младшим лейтенантом, говорить о нем отказался.

Так ли безгрешен Михаил? Последние фото на его личной страничке в соцсети - в основном со службы в армии. Вот он с товарищами на боевом выезде, а вот уже отсчитывает 100 дней до дембеля. А вот несколько лет назад он выкладывал другие, «с перчинкой»: с шумных вечеринок в клубах и барах, в обнимку с женщинами, а также видео с заголовками «Самые удачные позы для секса». А в закладках «Интересные страницы» одной из первых выскакивает группа… «Омут разврата». Да, не свежачок, но, устроившись на службу в МВД, почему-то этот контент Михаил не удалил. Может, не догадался. А может, временами просматривал. Кто сейчас скажет?

- В полиции он проработал около двух лет, - рассказывает наш источник в правоохранительных органах. - Ранее никаких замечаний к нему не было.

Кабинет, где избивали и насиловали женщину.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем удивительнее, то, с какой жестокостью Михаил с приятелями избили женщину перед изнасилованием. Врачи в больнице выяснили, что ей сломали два ребра – сопротивлялась. Сейчас она находится в больнице. Ну а вся троица отправлена под арест. Под стражей они будут находиться как минимум два месяца.

Начали служебную проверку этого ЧП и в иркутской полиции. Кстати, у МВД своя версия случившегося.Они настаивают: младший лейтенант в оргии не участвовал, но и друзей не остановил.

- Полицейский задержан за то, что не воспрепятствовал всему происходящему в кабинете в ту ночь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он уволен из органов МВД, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело заведено по статье «Насильственные действия сексуального характера совершенные группой лиц». Один из подозреваемых, к слову, уже был судим.

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