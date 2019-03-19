2019-03-19T04:26:25+03:00
Общество

Изнасилование в больнице: врач в Иркутской области лишился свободы на 5 лет

Правда, уже бывший врач
Мария КНЯЗЕВА
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Изнасилование в больнице: врач в Иркутской области лишился свободы на 5 летИзнасилование в больнице: врач в Иркутской области лишился свободы на 5 летФото: Андрей КОПАЛОВ
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В городе Тулун Иркутской области в марте прошлого года, как сообщают следователи, врач-гинеколог изнасиловал 20-летнюю студентку в одном из кабинетов больницы. Потерпевшая тут же обратилась в полицию.

- Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд лишил свободы бывшего врача на 5 лет, отбывать срок гинеколог будет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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