СЕГОДНЯ 04:26 2019-03-19T04:26:25+03:00

Изнасилование в больнице: врач в Иркутской области лишился свободы на 5 лет Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В городе Тулун Иркутской области в марте прошлого года, как сообщают следователи, врач-гинеколог изнасиловал 20-летнюю студентку в одном из кабинетов больницы. Потерпевшая тут же обратилась в полицию.

- Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд лишил свободы бывшего врача на 5 лет, отбывать срок гинеколог будет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU