Пыталась сжечь заживо: сибирячка пойдет под суд за покушение на убийство
Теперь жительница одного из поселков Нукутского района – фигурантка уголовного дела. Она совершила покушение на убийство с особой жестокостью, а также обвиняется в умышленном поджоге. Скоро суд вынесет приговор. Все произошло в марте этого года. 36-летняя женщина повздорила с дальним родственником во время застолья у него в гостях.
Когда мужчина уснул, она принесла канистру с бензином, вылила ее на крыльцо дома и подожгла. Мужчину спасло только то, что ночью он проснулся и успел выбежать из полыхающего здания.
- Потерпевший получил ожоги, ему причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. – Женщина задержали почти сразу, она раскаялась и призналась в преступлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU