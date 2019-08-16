Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-16T09:42:19+03:00

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Новые детские сады и школы начинают строить в поселках вокруг Иркутска. Так, уже начали закладывать фундамент для детсада в микрорайоне Хрустальный Парк, что в деревне Новолисиха. Туда смогут ходить 110 детей. Для них обустроят бассейн, залы для занятий спортом и музыкой. Строительство идет полным ходом, так что планируется открыть садик уже в этом году.

А еще развивается Ушаковское муниципальное образование - идет капремонт дома культуры в Патронах и школы в Пивоварихе. В 2020 году там будут возводить здание школы и нового детского сада. Откроет двери и детсад в Юго-Западном Марковского муниципального образования.

- Строительство новых садов также запланировано в поселке Большая Речка, деревне Ревякина и Усть-Куда, - рассказывают в пресс-службе администрации Иркутского района. - А еще в поселке Дзержинск, микрорайоне Березовый, что в Марково, в ЖК "Стрижи" и деревне Столбова.

Поскольку в Иркутском районе появляется все больше молодых семей с детьми, всего для них намерены построить 17 школ и 24 садика.

ИСТОЧНИК KP.RU