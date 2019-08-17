Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в детском лагере, где отдыхали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-17T09:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жалобы детей на неподходящие условия содержание в лагере отдыха в Рязанской области нашли официальное подтверждение. Напомним, 179 ребятишек из Нижнеудинского района Приангарья были досрочно возвращены с отдыха. Они жаловались родителям и сами просили забрать их домой.

- Прокуратурой Рязанской области выявлены нарушения в деятельности лагеря «Лесная сказка», условия содержания были ненадлежащими, в отношении директора учреждения приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает Прокуратура Иркутской области. - Организация отдыха вернувшихся несовершеннолетних поставлена на контроль.

Проверки продолжаются. В том числе усилили наблюдение и за остальными лагерями, куда поехали дети из районов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области. На сегодняшний день в оздоровительных учреждениях находятся 4363 ребенка, 300 из них вместе с родителями. Треть пострадавших ребятишек уже отдохнули.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбрать новое жилье пострадавшим от наводнения в Иркутской области помогают соцработники. 19 человек уже обрели «домашний очаг», 58 нашли нужные жилплощади (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU