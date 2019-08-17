Выбрать новое жилье пострадавшим от наводнения в Иркутской области помогают соцработники

В Иркутской области продолжается работа по предоставлению жилья, людям, оставшихся без домов и квартир в результате наводнений. Напомним, летние паводки накрыли более сотни населенных пунктов Приангарья в конце июня и конце июля этого года. Тысячи человек пострадали от разгула стихии — их дома затопило или вовсе унесло потоком разлившихся рек, размыты огороды и приусадебные участки.

Покупка нового места жительства и в спокойное время — дело не простое, что уж говорить, про выбор жилплощади в состоянии стресса после пережитого.

- За каждой группой из 10 человек решено закрепить социального работника для консультирования и оказания помощи жителям в подборе жилья, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. - Он будет сопровождать группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье.

Напомним, что с заявлениями на получение сертификата на новое жилье обратились 2600 семей, 582 их уже получили. На данный момент 19 человек уже купили свое «гнездышко», еще 58 семей присмотрели подходящие варианты, оформляют документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог в Иркутске: по каким улицам нельзя будет проехать до осени (подробности)

Кинул окурок – спалил 8 гектаров леса: сибиряка осудили за поджог березовой рощи в Иркутской области (подробности)