2019-08-17T08:23:41+03:00
Общество

Выбрать новое жилье пострадавшим от наводнения в Иркутской области помогают соцработники

19 человек уже обрели «домашний очаг», 58 нашли нужные жилплощади
Мария КНЯЗЕВА
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Несколько тысяч человек в Иркутской области нуждаются в новом жилье после наводненийНесколько тысяч человек в Иркутской области нуждаются в новом жилье после наводненийФото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Иркутской области продолжается работа по предоставлению жилья, людям, оставшихся без домов и квартир в результате наводнений. Напомним, летние паводки накрыли более сотни населенных пунктов Приангарья в конце июня и конце июля этого года. Тысячи человек пострадали от разгула стихии — их дома затопило или вовсе унесло потоком разлившихся рек, размыты огороды и приусадебные участки.

Покупка нового места жительства и в спокойное время — дело не простое, что уж говорить, про выбор жилплощади в состоянии стресса после пережитого.

- За каждой группой из 10 человек решено закрепить социального работника для консультирования и оказания помощи жителям в подборе жилья, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. - Он будет сопровождать группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье.

Напомним, что с заявлениями на получение сертификата на новое жилье обратились 2600 семей, 582 их уже получили. На данный момент 19 человек уже купили свое «гнездышко», еще 58 семей присмотрели подходящие варианты, оформляют документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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