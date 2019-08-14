2019-08-14T12:12:03+03:00
Происшествия

Кинул окурок – спалил 8 гектаров леса: сибиряка осудили за поджог березовой рощи в Иркутской области

Курильщику дали 150 часов обязательных работ и штраф 35 тысяч рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Кинул окурок – спалил 8 гектаров берез: сибиряка осудили за случайный поджог леса в Иркутской областиКинул окурок – спалил 8 гектаров берез: сибиряка осудили за случайный поджог леса в Иркутской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Лес в Иркутской области горит в огромных масштабах. По данным на утро 14 августа, в регионе полыхает около 764 тысяч гектаров леса. Увы, иногда в лесных пожарах виноваты сами сибиряки. Так, 26 апреля возле деревни Нововоскресенск, что в Боханском районе, вспыхнула березовая роща. Огонь выжег более восьми гектаров леса. А все из-за чего? Из-за беспечности местного жителя. 18-летний парень выбросил непотушенный окурок в сухую траву, даже не подумав, что может случиться пожар.

- Лес выгорел на 60 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области. - Молодого человека вскоре задержали полицейские.

Пусть выгорела не столь большая площадь леса по сравнению с общими цифрами, но парню пришлось за это ответить. Завели уголовное дело. Курильщик помогал следствию и даже по своей воле выплатил 25 тысяч рублей, чтобы хоть отчасти покрыть ущерб лесному фонду. Остальные деньги, а это 35 тысяч рублей, он тоже выплатит, но уже по решению суда. А еще ему дали 150 часов обязательных работ.

Напомним, в Иркутской области по-прежнему действует режим ЧС в связи с тем, что горит тайга. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах можно схлопотать административный штраф: от четырех до пяти тысяч рублей на человека; от 20 до 40 тысяч рублей на должностное лицо; от 300 до 500 тысяч рублей на юрлицо. Или же грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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