Генпрокуратура: на местах лесных пожаров в Иркутской области обнаружили незаконные рубки

Лесные пожары в Иркутской области бушуют практически месяц. Как 6 августа обсудили в передаче на канале Генпрокуратуры РФ "Эфир", наш регион - в числе самых проблемных в стране наряду с Красноярским краем и Бурятией.

- В некоторых районах Иркутской области на местах возобновления лесных пожаров прокурорские проверки выявили незаконные рубки, - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной. - Там были и остатки костров, в том числе.

Напомним, 6 августа в Иркутской области горит около 650 тысяч гектаров тайги. Действует 132 пожара, 15 из них локализовали.

- По сравнению с предыдущими сутками, количество пожаров увеличилось на 7, а площадь увеличилась на 37 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Населенным пунктам угрозы нет, но в Бодайбинском и Киренском районах лес горит всего в трех километрах от поселков Светлый и Никольск. Еще 12 точек горит в 10 километрах от населенных пунктов. Лесные пожары тушат силы лесоохраны, МЧС России, авиация МЧС России и Минобороны.

Как конкретно борются с огнем в лесах Иркутской области? В Качугском районе работают два самолета Бе-200, в Киренском - вертолет Ми-8, в Катангском - самолет Ил-76, все они принадлежат МЧС России. В Усть-Кутском районе трудятся пять вертолетов Минобороны. Еще 10 воздушных судов министерства лесного комплекса региона следят за обстановкой, помогают перебрасывать пожарный десант.

Чтобы скорее справиться с пламенем на севере Иркутской области, привлечены специалисты с других регионов. В Усть-Кутском районе огонь в тайге тушат 100 спасателей с Урала, в Киренском - 85 сотрудников МЧС из Новосибирска.

- Всего на тушении пожаров работают 1048 человек и 177 единиц техники, - добавляют в ГУ МЧС по региону.

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