Количество лесных пожаров в Иркутской области увеличилось на 37 тысяч гектаров

В Иркутской области за последние сутки вновь увеличилось количество лесных пожаров. Если 5 августа тайга горела на площади 613 тысяч гектаров, то 6 августа зафиксировано уже 650 тысяч. То есть, горящие площади выросли на 37 тысяч гектаров. В общей сложности в Приангарье сейчас действуют 132 пожара.

По словам спасателей, угрозы селам и поселкам региона пока нет. Однако в Бодайбинском и Киренском районах два пожара находятся в 3-х километрах от населенных пунктов Светлый и Никольск. Еще 12 пожаров зафиксированы в 10-километровой зоне от населенных пунктов. Сейчас там работает лесоохрана, МЧС и авиация.

К слову, за сутки два самолета Бе-200 и один Ил-76 слили на горящий лес более 600 тонн воды. Это помогло немного снизить интенсивность горения и потушить 5400 метров линии огня. Работа авиации не заканчивается ни на минуту. Самолеты, а также вертолеты Ми-8 сейчас тушат пожары в Катангском, Киренском и Усть-Кутском районах.

Кроме авиации, бороться с огнем в Иркутской области продолжают 1048 человек. Рассчитывать на проливные дожди, похоже, пока не приходится. На севере Приангарья сохраняется сухая погода, а значит высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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