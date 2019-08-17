День российского кино 2019: иркутянам покажут мультики и фильмы бесплатно

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-17T11:17:06+03:00

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День российского кино 2019 в Иркутске отметят показами мультиков и фильмов 27 августа. Они пройдут в кинотеатре «Звездный». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- в 14.00 начнется программа для детей, будут конкурсы, игры и просмотры советских мультфильмов, - уточняют в мэрии.

Взрослых иркутян ждут на вечерние сеансы. В 20.00 стартует «Ночь кино». В программе события отечественные картины - «Домовой» с Константином Хабенским в главной роли, «Балканский рубеж» с Гошей Куценко, комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел». Вход на оба мероприятия свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU