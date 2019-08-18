В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины

СЕГОДНЯ 06:49 2019-08-18T06:50:57+03:00

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Приехал в магазин на машине и украл сотовый. Мошенник попался в Нижнеудинске, что в Иркутской области, на нелепой краже.

- В местное отделение обратился один из жителей, 31-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Он рассказал, что пришел в бутик одежды. Прямо в бутике неизвестный похитил у него сотовый. Пострадавший сразу же обнаружил пропажу и забил тревогу.

Злоумышленника вычислили довольно легко: его машину зафиксировали камеры скрытого наблюдения. Выяснилось, что мошенник приехал из Алзамая Нижнеудинского района. В отделении горе-вор во всем признался. Сейчас он под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статьей «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU