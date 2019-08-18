2019-08-18T04:40:52+03:00
Происшествия

Сотрудник МЧС утонул в Бурятии

Обстоятельства трагедии пока неизвестны
Мария КНЯЗЕВА
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Сотрудник МЧС утонул в Бурятии. Фото: ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудник МЧС утонул в Бурятии. Фото: ГУ МЧС по Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Увы, даже профессионалы не застрахованы от несчастных случаев на воде. В Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам МЧС). Известно, что трагедия произошла на реке Селенге, которая славится свои бурным нравом и сильными течениями, в районе горы Спящий лев в Тарбагатайском районе республики. Это случилось 16 августа, в пятницу. Обо всех обстоятельства произошедшего пока не сообщают. Вероятно, мужчина выполнял свои служебные обязанности. Тело погибшего сотрудника пока не нашли.

- Поисковые работы продолжают, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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