Сотрудник МЧС утонул в Бурятии

СЕГОДНЯ 04:40 2019-08-18T04:40:52+03:00

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Увы, даже профессионалы не застрахованы от несчастных случаев на воде. В Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам МЧС). Известно, что трагедия произошла на реке Селенге, которая славится свои бурным нравом и сильными течениями, в районе горы Спящий лев в Тарбагатайском районе республики. Это случилось 16 августа, в пятницу. Обо всех обстоятельства произошедшего пока не сообщают. Вероятно, мужчина выполнял свои служебные обязанности. Тело погибшего сотрудника пока не нашли.

- Поисковые работы продолжают, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU