2019-08-18T09:19:12+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дым

Смог идет от огня, бушующего в тайге в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дымЛесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дымФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лес в Иркутской области все еще горит. От пожаров на севере региона, в Киренском, Катангском и Мамско-Чуйском районах, густой смог распространяется по соседним территориям. Едкой гарью вынуждены дышать жители 62 городов и поселков в семи районах.

- По данным мониторинга, больше всего дыма наносит в Нижнеилимский район, где пеленой затянуто 22 населенных пункта, и в Братский район, где таковых - 19 точек, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Также запах гари чувствуется в Катангском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Мамско-Чуйском и Киренском районе, где непосредственно горит лес.

Каждый день специалисты берут пробы воздуха, сильного загрязнения нигде не обнаружено. Однако сибирякам все равно нужно быть осторожнее, особенно тем, у кого есть хронические болезни сердца, дыхательной системы. Нужно реже выходить на улицу, надевать медицинские маски, пить больше воды, лишний раз не открывать дома окна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинул окурок – спалил 8 гектаров леса: сибиряка осудили за поджог березовой рощи в Иркутской области

Курильщику дали 150 часов обязательных работ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России
В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины
Сотрудник МЧС утонул в Бурятии
День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина
Минус 5000 рублей: таксист в Братске пополнил баланс сотового телефона мошеннику
День российского кино 2019: иркутянам покажут мультики и фильмы бесплатно
Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в детском лагере, где отдыхали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области
Гераклион Атлетикс: иркутянки завоевали две медали в Москве
Поссорилась с родителями и ушла из дома: уже 5 дней школьницу разыскивают в Иркутске
Ударил по голове и забрал телефон: рецидивиста подозревают в новом грабеже в Иркутске
Самолеты Бе-200 МЧС перестали тушить пожары в Иркутской области
День города Усолья-Сибирского 2019: Юлия Савичева, Шура и салют
ДТП в Бурятии: погиб 14-летний пассажир
176 часов советского производства: немецкий коллекционер передал в дар музею Ангарска свою коллекцию
Все паромные переправы, пострадавшие при наводнении в Иркутской области, восстановили
Живы и здоровы: в Усть-Илимском районе нашли пропавших рыбаков из Братска
В Иркутской области к 1 сентября откроются после ремонта 8 детсадов и 15 школ, пострадавших в наводнении
"В движении" на радио "Комсомольская правда": Самбо - борьба для интеллектуалов
Перекрытие дорог в Иркутске: ограничат проезд на улице Ширямова
На выходных в Иркутской области ожидаются дожди и грозы
"Тещин" язык отдадут горнолыжникам: на серпантине у Култука больше не будет ДТП
Опасность ртутного загрязнения уйдет из Усолья-Сибирского
21 августа при покупке еженедельника «КП» в сети «Пресс Медиа» и «Веды» - журнал «Фиксики» в подарок
Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Муниципальные детские сады строят в новых поселках вокруг Иркутска
"Вашу пенсию в НПФ перевели": прокуратуре Иркутской области пришлось вмешаться, чтобы деньги вернули
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске