Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дым

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-18T09:19:12+03:00

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Лес в Иркутской области все еще горит. От пожаров на севере региона, в Киренском, Катангском и Мамско-Чуйском районах, густой смог распространяется по соседним территориям. Едкой гарью вынуждены дышать жители 62 городов и поселков в семи районах.

- По данным мониторинга, больше всего дыма наносит в Нижнеилимский район, где пеленой затянуто 22 населенных пункта, и в Братский район, где таковых - 19 точек, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Также запах гари чувствуется в Катангском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Мамско-Чуйском и Киренском районе, где непосредственно горит лес.

Каждый день специалисты берут пробы воздуха, сильного загрязнения нигде не обнаружено. Однако сибирякам все равно нужно быть осторожнее, особенно тем, у кого есть хронические болезни сердца, дыхательной системы. Нужно реже выходить на улицу, надевать медицинские маски, пить больше воды, лишний раз не открывать дома окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU