"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобуса

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-18T15:37:40+03:00

Стражи порядка увидели, что горит дно автобуса, пока он стоял на светофоре

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В Улан-Удэ двое полицейских спасли пассажиров из горящего автобуса. Стражи порядка увидели, что маршрутка, стоящая на светофоре, дымит. Огонь быстро распространялся по дну машины, но водитель этого не видел. Он собирался ехать дальше по оживленной дороге. Все могло кончиться трагедией, если бы полицейские вовремя не среагировали. Они побежали к автобусу.

"Выходите скорее, пожар!" - предупредили сотрудники полиции водителя и пассажиров. Как только все люди вышли из салона, их спасители стали звонить в пожарно-спасательную службу. Но огонь затушили тут же сами, взяв в руки огнетушители.

- Никто не пострадал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Все благодаря оперативным и грамотным действиям капитана полиции Бато Дамбаева и младшего лейтенанта полиции Леонида Будаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU