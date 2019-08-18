2019-08-18T15:37:40+03:00
Происшествия

"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобуса

Стражи порядка увидели, что горит дно автобуса, пока он стоял на светофоре
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобуса"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Улан-Удэ двое полицейских спасли пассажиров из горящего автобуса. Стражи порядка увидели, что маршрутка, стоящая на светофоре, дымит. Огонь быстро распространялся по дну машины, но водитель этого не видел. Он собирался ехать дальше по оживленной дороге. Все могло кончиться трагедией, если бы полицейские вовремя не среагировали. Они побежали к автобусу.

"Выходите скорее, пожар!" - предупредили сотрудники полиции водителя и пассажиров. Как только все люди вышли из салона, их спасители стали звонить в пожарно-спасательную службу. Но огонь затушили тут же сами, взяв в руки огнетушители.

- Никто не пострадал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Все благодаря оперативным и грамотным действиям капитана полиции Бато Дамбаева и младшего лейтенанта полиции Леонида Будаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины

Авто злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии
Жива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в Иркутске
Четыре спортивные школы Иркутской области получили новые автобусы
Как енот подружился с охотничьей собакой: видео из сибирского зоопарка привело в восторг зрителей
Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске
Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дым
Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России
В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины
Сотрудник МЧС утонул в Бурятии
День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина
Минус 5000 рублей: таксист в Братске пополнил баланс сотового телефона мошеннику
День российского кино 2019: иркутянам покажут мультики и фильмы бесплатно
Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в детском лагере, где отдыхали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области