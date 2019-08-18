Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии
Итак, сборная России выиграла в финальной эстафете танкового биатлона, то есть уже в пятый раз стала победителем соревнований. В этом году в составе команды выступали двое сибиряков - это военные из Бурятии, старшина Бато Цыдыпов и старший сержант Иван Осеев. Гордимся земляками!
Итак, как это было? В финале соревновались четыре сильнейшие команды - России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Все они успешно прошли отборочные этапы индивидуальной гонки и полуфинальные заезды. А наша сборная, где были и сибиряки, тогда установила новый рекорд в истории состязаний - скорость индивидуальной гонки составила 78 километров в час. И не один!
- В финале сборная России установила рекорд скорости – 84 километра в час и поразила 21 мишень из 24 возможных (это наилучший результат на огневом рубеже) и покорила трассу за 1 час 33 минут 20 секунд, - рассказывается на сайте Международной федерации танкового биатлона.
На втором месте - Беларусь, на третьем - Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU