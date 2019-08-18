2019-08-18T16:29:49+03:00
Общество

Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии

В составе сборной двое сибиряков - старшина Бато Цыдыпов и старший сержант Иван Осеев
Любовь АРБАТСКАЯ
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Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии. Фото: международная федерация танкового биатлона.Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии. Фото: международная федерация танкового биатлона.
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Итак, сборная России выиграла в финальной эстафете танкового биатлона, то есть уже в пятый раз стала победителем соревнований. В этом году в составе команды выступали двое сибиряков - это военные из Бурятии, старшина Бато Цыдыпов и старший сержант Иван Осеев. Гордимся земляками!

Итак, как это было? В финале соревновались четыре сильнейшие команды - России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Все они успешно прошли отборочные этапы индивидуальной гонки и полуфинальные заезды. А наша сборная, где были и сибиряки, тогда установила новый рекорд в истории состязаний - скорость индивидуальной гонки составила 78 километров в час. И не один!

- В финале сборная России установила рекорд скорости – 84 километра в час и поразила 21 мишень из 24 возможных (это наилучший результат на огневом рубеже) и покорила трассу за 1 час 33 минут 20 секунд, - рассказывается на сайте Международной федерации танкового биатлона.

На втором месте - Беларусь, на третьем - Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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