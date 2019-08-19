Верующие из Бохана постоят православный храм сами

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-19T07:05:58+03:00

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Строительство храма святого Пророка Илии очень затянулось и прихожане боханского прихода решили взять ситуацию под свой контроль и самим построить малый храм. Там они будут временно совершать службу. Об этом сообщает ИА Байкал- Инфо со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Все кто приезжает в Бохан за версту видят на горе большое здание храма под зеленой крышей с золотыми крестами. Гости поселка думают, что церковь действующая, хотят зайти внутрь, но не получается. Божеская обитель до сих пор не достроена.

Почему так произошло? Дело в том, что стройка основного здания остановилась еще шесть лет назад. Этой весной комиссия сделала обследование недостроенного помещения и сделала вывод, что из-за долгой консервации строительства оно пришло в негодность, уже появляется гниль. Храм, впоследствии, будет опасен для прихожан.

В 2013 году был залит фундамент под кирпичное здание. Но из-за ряда причин стройка перешла под контроль районной администрации и на место уже имеющего основания поставили сруб из бруса, но не учли, что после возведения стен будет очень трудно сохранить тепло.

Вся проблема вставшей стройки храма из-за финансирования, которого сейчас остро не хватает.

Все это время для проведения службы верующие собирались в вагончике, который оборудовали для всех действий. Но его вскоре нужно вернуть Епархии. Это и сподвигло прихожан на самостоятельное строительство, пусть и малого, временного, но собственного храма.

Рядом с недостроенным зданием на огороженном и освященном участке также начали строить и маленький домик для священника. Под руководством батюшки Петра, строителя-самоучки, местные жители стучат молотками и работают пилой.

Все делают безвозмездно. Уже есть крыша и стены. Уже установили купол и крест. Полы застилал сам отец Петр. На зиму стройка приостановится, здание пройдет усадку, а уже весной займутся внутренней отделкой.

ИСТОЧНИК KP.RU