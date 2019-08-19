2019-08-19T07:05:58+03:00
Общество

Верующие из Бохана постоят православный храм сами

Под руководством батюшки они стучат молотками и работают пилами
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Верующие из Бохана постоят православный храм сами. Фото: администрация поселка Бохан.Верующие из Бохана постоят православный храм сами. Фото: администрация поселка Бохан.
Изменить размер текста:

Строительство храма святого Пророка Илии очень затянулось и прихожане боханского прихода решили взять ситуацию под свой контроль и самим построить малый храм. Там они будут временно совершать службу. Об этом сообщает ИА Байкал- Инфо со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Все кто приезжает в Бохан за версту видят на горе большое здание храма под зеленой крышей с золотыми крестами. Гости поселка думают, что церковь действующая, хотят зайти внутрь, но не получается. Божеская обитель до сих пор не достроена.

Почему так произошло? Дело в том, что стройка основного здания остановилась еще шесть лет назад. Этой весной комиссия сделала обследование недостроенного помещения и сделала вывод, что из-за долгой консервации строительства оно пришло в негодность, уже появляется гниль. Храм, впоследствии, будет опасен для прихожан.

В 2013 году был залит фундамент под кирпичное здание. Но из-за ряда причин стройка перешла под контроль районной администрации и на место уже имеющего основания поставили сруб из бруса, но не учли, что после возведения стен будет очень трудно сохранить тепло.

Вся проблема вставшей стройки храма из-за финансирования, которого сейчас остро не хватает.

Все это время для проведения службы верующие собирались в вагончике, который оборудовали для всех действий. Но его вскоре нужно вернуть Епархии. Это и сподвигло прихожан на самостоятельное строительство, пусть и малого, временного, но собственного храма.

Рядом с недостроенным зданием на огороженном и освященном участке также начали строить и маленький домик для священника. Под руководством батюшки Петра, строителя-самоучки, местные жители стучат молотками и работают пилой.

Все делают безвозмездно. Уже есть крыша и стены. Уже установили купол и крест. Полы застилал сам отец Петр. На зиму стройка приостановится, здание пройдет усадку, а уже весной займутся внутренней отделкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров
Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться
Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство
Самострой у Дома литераторов необходимо снести
Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт
После наводнения в Иркутской области 5 тысяч домов признаны непригодными для проживания
«Ростелеком» объявляет викторину «КиноЛогика»
Трое детей и взрослая женщина погибли при пожаре в Усольском районе
Похороны Владимира Срабионова: прощание с руководителем группы "Эстрада" состоится 20 августа
Две женщины погибли в ДТП в Эхирит-Булагатском районе
Танковый биатлон 2019: победил российский экипаж с военными из Бурятии
"Выходите скорее, пожар!": полицейские в Бурятии спасли пассажиров из горящего автобуса
Жива и здорова: пропавшую шесть дней назад школьницу разыскали в Иркутске
Четыре спортивные школы Иркутской области получили новые автобусы
Как енот подружился с охотничьей собакой: видео из сибирского зоопарка привело в восторг зрителей
Помогите найти человека: 37-летний Евгений Павельев пропал в Иркутске
Лесные пожары в Иркутской области: 62 населенных пункта накрыл едкий дым
Иркутский ФК "Зенит" проиграл "Динамо" из Барнаула в очередном матче Первенства России
В Нижнеудинске полицейские вычислили вора мобильника по номерам его машины
Сотрудник МЧС утонул в Бурятии
День города Черемхово 2019: концерт групп «Фактор 2», «Пицца» и певицы Афина
Минус 5000 рублей: таксист в Братске пополнил баланс сотового телефона мошеннику
День российского кино 2019: иркутянам покажут мультики и фильмы бесплатно
Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в детском лагере, где отдыхали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области