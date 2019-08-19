В Свердловском округе началось благоустройство парка инициативной молодежи

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-19T11:42:03+03:00

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Совсем скоро в Свердловском районе Иркутска появится новый парк. он будет находиться на пересечении улиц Терешковой, Клары Цеткин и Пушкина. Новое место отдыха будет носить название "парк инициативной молодежи".

- Рабочие уже приступили к благоустройству парка, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, - в нем появятся пешеходные дорожки, лестницы с пандусами для людей с ограниченными возможностями, а также будет проведено уличное освещение. Сейчас на территории будущей зоны отдыха специалисты проводят санитарную рубку деревьев и стригут кустарники.

Ну а центром притяжения в парке инициативной молодежи станет амфитеатр, в котором в будущем будут проводиться различные массовые мероприятия. Работы по благоустройству новой зоны отдыха в Свердловском районе планируют завершить в октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU