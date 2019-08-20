СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-20T07:25:14+03:00

В Ангарске сотрудники Росгвардии поймали грабителя с забинтованной рукой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на травму, злоумышленник за час совершил два преступления в разных микрорайонах города

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Накануне в 9 микрорайоне города нефтехимиков неизвестный мужчина напал на

пенсионера и похитил у него деньги и документы. А буквально через час аналогичное

преступление было совершено в 12 микрорайоне. На этот раз жертвой грабителя стала

женщина, у которой злоумышленник отобрал пакет с деньгами.

- Оба потерпевших обратили внимание на то, что у нападавшего была перебинтована

правая рука. Вскоре при отработке территории сотрудники вневедомственной охраны

обратили внимание на молодого человека, подходящего под описание в ориентировке, -

сообщили в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

Увидев патрульный автомобиль ОВО, мужчина повел себя подозрительно - ускорил шаг и

попытался скрыться в ближайшем подъезде. Но сбежать от полицейских ему не удалось.

Сотрудники ОВО задержали подозреваемого и обнаружили у него часть похищенных

денежных средств. После чего 34-летний ангарчанин был доставлен в отдел полиции, где

его сразу опознали потерпевшие.

ИСТОЧНИК KP.RU