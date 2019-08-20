В Ангарске сотрудники Росгвардии поймали грабителя с забинтованной рукой
Накануне в 9 микрорайоне города нефтехимиков неизвестный мужчина напал на
пенсионера и похитил у него деньги и документы. А буквально через час аналогичное
преступление было совершено в 12 микрорайоне. На этот раз жертвой грабителя стала
женщина, у которой злоумышленник отобрал пакет с деньгами.
- Оба потерпевших обратили внимание на то, что у нападавшего была перебинтована
правая рука. Вскоре при отработке территории сотрудники вневедомственной охраны
обратили внимание на молодого человека, подходящего под описание в ориентировке, -
сообщили в Управлении Росгвардии по Иркутской области.
Увидев патрульный автомобиль ОВО, мужчина повел себя подозрительно - ускорил шаг и
попытался скрыться в ближайшем подъезде. Но сбежать от полицейских ему не удалось.
Сотрудники ОВО задержали подозреваемого и обнаружили у него часть похищенных
денежных средств. После чего 34-летний ангарчанин был доставлен в отдел полиции, где
его сразу опознали потерпевшие.
ИСТОЧНИК KP.RU